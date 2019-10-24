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  3. Kyrie Irving'in 50 sayısı Brooklyn Nets'e yetmedi

Kyrie Irving'in 50 sayısı Brooklyn Nets'e yetmedi

Kyrie Irving'in 50 sayısı Brooklyn Nets'e yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'a 127-126 yenilen Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, 50 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist üretti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves, normal süresi 115-115 tamamlanan karşılaşmada, konuk olduğu Brooklyn Nets'i uzatma sonunda 127-126 mağlup etti.

All-star pivot Karl-Anthony Towns, 36 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalma ve 3 blokla Timberwolves'un en etkili ismi oldu. Andrew Wiggins de 21 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Nets formasıyla ilk maçına çıkan Kyrie Irving, 50 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle etkileyici bir performans sergilemesine karşın mağlubiyeti önleyemedi.

- Cedi'den 13, Furkan'dan 3 sayı

Ligdeki milli basketbolculardan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Orlando Magic'e 94-85 kaybettiği mücadeleyi, 13 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz ise Boston Celtics'i 107-93 yendikleri maçta 3 sayı ve 4 ribaunt üretti.

Ev sahibi 76ers'ta Ben Simmons 24 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, Tobias Harris 15 sayı, 15 ribaunt ve Joel Embiid 15 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 126-125

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 94-85

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 110-119

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 107-93

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 126-127 (uzatmada)

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 120-101

San Antonio Spurs-New York Knicks: 120-111

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 108-100

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 100-95

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 100-108

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 124-95

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