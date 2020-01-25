Kyrie Irving: 'LeBron James'den çok şey öğrendim'

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ile olan ilişkisinden bahsetti ve Cleveland Cavaliers'la birlikte geçirdikleri süre boyunca ondan çok şey öğrendiğini söyledi.

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ile olan ilişkisinden bahsetti ve Cleveland Cavaliers'la birlikte geçirdikleri süre boyunca ondan çok şey öğrendiğini söyledi.

Kyrie şu açıklamaları yaptı:

"Bir geçmişimiz var. İlişkimizin büyüklüğü basketbolun ötesine uzanıyor. Ben minnettarım. O adamdan çok şey öğrendim ve bu yaşta ve ligde uzun yıllar yaptıklarıyla, istikrarlı ve harika bir oyuncu."

Irving ve James, Cavs'de üç sezon takım arkadaşıydı. İkili, 2016'da Golden State Warriors'a karşı şampiyonluğu kazanmıştı.

2017 yazında Cavs'den bir takas talebinde bulunan Kyrie, basketbol dünyasını şok etmişti ve iddiaya göre James'in gölgesinden kaçmak istemişti.

Önceki sezon Irving, Boston Celtics üyesiyken muhabirlere James'i aradığını ve Cleveland'da davranma şekli için özür dilediğini belirtmişti. O sezon, ilk elden bir takım lideri olmanın ne kadar zor olduğunu öğrendiğini anlatmıştı.