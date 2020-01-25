  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 15:27
  • |
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 15:27

Kyrie Irving: 'LeBron James'den çok şey öğrendim'

Kyrie Irving: 'LeBron James'den çok şey öğrendim'

Paylaş

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ile olan ilişkisinden bahsetti ve Cleveland Cavaliers'la birlikte geçirdikleri süre boyunca ondan çok şey öğrendiğini söyledi.

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ile olan ilişkisinden bahsetti ve Cleveland Cavaliers'la birlikte geçirdikleri süre boyunca ondan çok şey öğrendiğini söyledi.

Kyrie şu açıklamaları yaptı:

"Bir geçmişimiz var. İlişkimizin büyüklüğü basketbolun ötesine uzanıyor. Ben minnettarım. O adamdan çok şey öğrendim ve bu yaşta ve ligde uzun yıllar yaptıklarıyla, istikrarlı ve harika bir oyuncu."

Irving ve James, Cavs'de üç sezon takım arkadaşıydı. İkili, 2016'da Golden State Warriors'a karşı şampiyonluğu kazanmıştı.

2017 yazında Cavs'den bir takas talebinde bulunan Kyrie, basketbol dünyasını şok etmişti ve iddiaya göre James'in gölgesinden kaçmak istemişti.

Önceki sezon Irving, Boston Celtics üyesiyken muhabirlere James'i aradığını ve Cleveland'da davranma şekli için özür dilediğini belirtmişti. O sezon, ilk elden bir takım lideri olmanın ne kadar zor olduğunu öğrendiğini anlatmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Denizlispor'dan Elazığ'daki deprem mağdurlarına destek

title

Mehmet Özdilek'in sözleşmesindeki sürpriz Beşiktaş maddesi

title

Galatasaray'da Nagatomo, Emre ve Jimmy kadroda yok

Rafael Nadal´ı Korkutan Anlar! Yanlışlıkla Top Toplayıcı Kızı Vurdu

SPOR GÜNDEMİ

Abdullah Avcı'dan veda açıklaması
Abdullah Avcı'dan veda açıklaması

Abdullah Avcı'dan veda açıklaması

Abdullah Avcı, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından kendisine ait internet sitesinden bir veda mesajı paylaştı.

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek
Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Adem Ljajic ve Rebocho kadroya alınmadı
Adem Ljajic ve Rebocho kadroya alınmadı

Adem Ljajic ve Rebocho kadroya alınmadı

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Hafta sonu tüm maçlar saygı duruşu yapılacak
Hafta sonu tüm maçlar saygı duruşu yapılacak

Hafta sonu tüm maçlar saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Galatasaray'ın Konya kafilesi belli oldu! O isimler götürülmedi...
Galatasaray'ın Konya kafilesi belli oldu! O isimler götürülmedi...

Galatasaray'ın Konya kafilesi belli oldu! O isimler götürülmedi...

Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı Marcao, tedavisi devam eden Onyekuru ve Andone maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu
Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu

Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu

Beşiktaş Kulübü, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyeceğini açıkladı.

Denizlispor'dan depremzedelere destek
Denizlispor'dan depremzedelere destek

Denizlispor'dan depremzedelere destek

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Kulübünün Başkanı Ali Çetin, Antalyaspor ile yapacakları maçta deplasman tribünü biletlerinden elde edilecek geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.