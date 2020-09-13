Kylian Mbappe sezon sonunda PSG'den ayrılma kararı aldı

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG forması giyen Kylian Mbappe hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
The Times'ın özel haberine göre; Fransız futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini PSG yönetimine bildirdi. Yıldız futbolcu böylelikle Fransa'daki son sezonunu geçirecek
Liverpool'un hocası Jürgen Klopp'a hayran olduğu ifade edilen Mbappe'nin La Liga ve Premier Lig'i çok sevdiğine vurgu yapıldı. Mbappe daha önce Manchester City ve Real Madrid'den de resmi teklifler almıştı
BU SEZON AYRILABİLİR Mİ?
PSG kariyerinde 124 karşılaşmada 90 gol ve 51 asistle oynayan 21 yaşındaki Kylian Sanmi Mbappé Lottin'in adresi şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Koronavirüs pandemisi ve kulüplerin ekonomik sıkıntıları nedeniyle vedanın bu sezon içerisinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise futbolseverlerde heyecan uyandırdığına vurgu yapıldı
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Roma'ya gitti.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tam gaz sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise Mario Mandzukic. Emre Belözoğlu, yıldız golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un mutlaka transfer edilmesini istediği bir diğer isimse Papiss Cisse.
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