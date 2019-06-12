Kylian Mbappe, 20 yaşında kariyerinin 100. golünü kaydetti

Dün gece EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan Fransa-Andorra maçında ülkesi adına ilk golü kaydeden Kylian Mbappe, kariyerinin 100. golüne imza attı.

Monaco, PSG ve Fransız Milli Takımı forması ile toplam 180 maça çıkan Mbappe, kariyerinin 100. golüne, 20 yaşından 137 gün aldığında ulaşmış oldu.

Aktif futbol oynayanlar arasında dünyanın en iyi futbolcularından olarak gösterilen Cristiano Ronaldo kariyerinin 100. golüne 22 yaş 356 günde ulaşırken, Lionel Messi 100 gole 22 yaş 97 günde ulaştı.

Geçtiğimiz sezon PSG adına Ligue 1'de 33 gol atan Kylian Mbappe, en yakın rakibi Nicolas Pepe'nin 11 gol önünde ligin gol kralı olmuştu.

EURO 2020 Elemeleri dördüncü maçında Fransa, deplasmanda karşılaştığı Andorra'yı Mbappe, Ben Yedder, Thauvin, Kurt Zouma'nın attığı gollerle 4-0 yenerek Milli Takımı'mızın da bulunduğu H Grubu'nda ilk sıraya yerleşti.

Fransa bir sonraki maçında 10 Eylül 2019'da Andorra ile karşılaşacak.