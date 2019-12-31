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Küskün Mallı Kartal'ı istiyor

Küskün Mallı Kartal'ı istiyor

Alman basını Bundesliga’nın ilk yarısında 1 dakika bile oynama şansı bulamayan Yunus Mallı’nın mutsuz olduğunu ve Beşiktaş’a gitmek istediğini iddia etti.

AKŞAM

TRANSFERDE ismi Beşiktaş’la anılan Yunus Mallı, Wolfsburg’tan bu konuda kendisine kolaylık göstermesini bekliyor. Milli Takım’da da yer alan Yunus Mallı da ikinci yarıda oynayabileceği bir takıma gitmek ve Euro 2020’ye hazırlanmak amacında. Alman basınına göre, Bundesliga’da bu sezonun ilk yarısında bir dakika bile oynama imkanı bulamayan Yunus Mallı’nın Beşiktaş’tan gelen teklifi değerlendirmek istediğini ve kolaylık beklediğini yönetime de iletti.

KANATLARDA DA OYNUYOR

Wolfsburg formasıyla ilk yarıda sadece Avrupa Ligi’nde 2 maçta 50 dakika forma şansı bulan Yunus Mallı, kendini gösterip Euro 2020’de Türkiye’nin Milli Takım kadrosunda yer almak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da Yunus Mallı hakkında yönetime olumlu görüş verdiği biliniyor. 27 yaşındaki oyuncu hem 10 numarada hem de iki kanatta görev yapabiliyor.


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