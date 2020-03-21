Kurbanlık kuzu Obi Mikel

Koronavirüs sebebiyle Türkiye'den ayrılan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun birkaç gün erken karar aldığı için Trabzonspor kariyerinin sona erdiği belirtildi.

AKŞAM

AllNigeriaSoccer sitesi, Koronavirüs sebebiyle Türkiye’den ayrılan Nijeryalı Obi Mikel’in kurbanlık kuzu olduğunu yazdı. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun erken karar vermemiş olsa halen Trabzonspor’da devam edebileceği vurgulandı. Türkiye Futbol Federasyonu, perşembe günü yaptığı açıklamada, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in koronavirüs pandemisinin ardından askıya alındığını duyurdu.

HALKA AÇIK PROTESTO YAPTI

Alınan karardan önce, Türkiye Süper Lig ve Belarus Premier Ligleri, Avrupa’da koronavirüs salgınına rağmen maçlara ev sahipliği yapmaya devam eden iki ligdi. Nijerya basınına göre; Trabzonsporlu John Obi Mikel, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararını halka açık olarak protesto eden ilk futbolcu oldu. Daha sonra onu birçok oyuncu izledi. Bunlardan en ünlüleri ise Galatasaraylı Radamel Falcao’yla birlikte Muslera’ydı.

TARİHTE İLK VE TEK FUTBOLCU

Nijerya basını, “Mikel tepkisini hemen gösterdi. Aslında biraz daha beklemiş olsaydı, kariyerine Trabzonspor’da devam edebilirdi. Mikel adeta kurbanlık kuzu oldu. Erteleme kararı öncesinde Türkiye’deki kariyerini bitiren ilk ve tek futbolcu olarak kayıtlara geçti. Türkiye Futbol Federasyonu en sonunda erteleme kararını aldı ama bundan zarar gören tek isim Obi Mikel oldu. Artık yeni kararlar almalı” yorumunda bulundu.

BAŞKAN, ‘SENİ OYNATMAM’ DEDİ!

İngiliz The Guardian’a konuşan Obi Mikel, “Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Başakşehir maçı öncesi, ‘Koça söyledim, seni oynatmayacak’ dedi. Ben de eve gitmek istediğimi söyledim. Bana, ‘Eğer eve gidersen geri dönemezsin’ dedi. Ben de ‘Tamam’ dedim” açıklamasında bulundu.

KENDİSİ GİTTİ

Trabzonspor Kulübü, “Tüm koronavirüs tedbirlerimiz ve sağduyu çağrılarına rağmen Mikel, İngiltere’ye ailesinin yanına gitmek istediğini beyan etti. Kendisine olası uluslararası uçuş kısıtlamalarından dolayı geri dönemeyeceği bildirilmiştir” açıklamasını yaptı.