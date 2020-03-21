Kurbanlık kuzu Obi Mikel

AKŞAM
AllNigeriaSoccer sitesi, Koronavirüs sebebiyle Türkiye’den ayrılan Nijeryalı Obi Mikel’in kurbanlık kuzu olduğunu yazdı. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun erken karar vermemiş olsa halen Trabzonspor’da devam edebileceği vurgulandı. Türkiye Futbol Federasyonu, perşembe günü yaptığı açıklamada, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in koronavirüs pandemisinin ardından askıya alındığını duyurdu.
HALKA AÇIK PROTESTO YAPTI
Alınan karardan önce, Türkiye Süper Lig ve Belarus Premier Ligleri, Avrupa’da koronavirüs salgınına rağmen maçlara ev sahipliği yapmaya devam eden iki ligdi. Nijerya basınına göre; Trabzonsporlu John Obi Mikel, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararını halka açık olarak protesto eden ilk futbolcu oldu. Daha sonra onu birçok oyuncu izledi. Bunlardan en ünlüleri ise Galatasaraylı Radamel Falcao’yla birlikte Muslera’ydı.
TARİHTE İLK VE TEK FUTBOLCU
Nijerya basını, “Mikel tepkisini hemen gösterdi. Aslında biraz daha beklemiş olsaydı, kariyerine Trabzonspor’da devam edebilirdi. Mikel adeta kurbanlık kuzu oldu. Erteleme kararı öncesinde Türkiye’deki kariyerini bitiren ilk ve tek futbolcu olarak kayıtlara geçti. Türkiye Futbol Federasyonu en sonunda erteleme kararını aldı ama bundan zarar gören tek isim Obi Mikel oldu. Artık yeni kararlar almalı” yorumunda bulundu.
BAŞKAN, ‘SENİ OYNATMAM’ DEDİ!
İngiliz The Guardian’a konuşan Obi Mikel, “Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Başakşehir maçı öncesi, ‘Koça söyledim, seni oynatmayacak’ dedi. Ben de eve gitmek istediğimi söyledim. Bana, ‘Eğer eve gidersen geri dönemezsin’ dedi. Ben de ‘Tamam’ dedim” açıklamasında bulundu.
KENDİSİ GİTTİ
Trabzonspor Kulübü, “Tüm koronavirüs tedbirlerimiz ve sağduyu çağrılarına rağmen Mikel, İngiltere’ye ailesinin yanına gitmek istediğini beyan etti. Kendisine olası uluslararası uçuş kısıtlamalarından dolayı geri dönemeyeceği bildirilmiştir” açıklamasını yaptı.
Avrupa'da bazı kulüpler sporcularla fesih yoluna giderken, bazıları oyuncu ücretlerinde indirime gidiyor. Türkiye'de ise yasal zemin buna uygun değil. Hukukçular, “Ücretler ödenmezse, sporcuya fesih hakkı doğar” görüşünde...
2003-2006 ile 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Christoph Daum sessizliğini bozdu
Alman Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit, dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir açıklamada bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar profesyonel futbolun oynanmasının mümkün olmadığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.
Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor... Sepil liglerin 17 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.