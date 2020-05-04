Kurallara uymadı, kulübünden cezayı yedi

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri yok sayan görüntülerinin yer aldığı belirtildi.
Takımın dörtlü gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptığı kaydedilerek, "Salomon Kalou, negatif test sonucunun da etkisiyle, yapılan uyarıların aksine soyunma odasında takım arkadaşlarıyla el sıkışarak selamlaşmıştır." denildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI
Fildişi Sahilli futbolcunun salgının ciddiyetinden habersiz bir tavır sergilediği ve kuralları çiğnediği aktarılarak, "Kulüp bu nedenle söz konusu futbolcuyu antrenmanlardan ve maçlardan uzaklaştırma kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.
Kalou'nun videodaki maaş indirimine yönelik eleştirilerine de yanıt verilerek, oran hesaplamasında yapılan hatanın düzeltildiği ve indirim kararının oyuncular dahil kulüpteki herkes tarafından desteklendiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalou ise üzgün olduğunu kaydederek, "Test sonucum negatif geldiği için heyecanlandım ve düşünmeden hareket ettim. Videoda görünen ve yayın yaptığımı bilmeyen herkesten onları bu duruma düşürdüğüm için özür diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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