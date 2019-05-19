Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kupayı kaldırdı Manchester City'den ayrıldı

Kupayı kaldırdı Manchester City'den ayrıldı

Kupayı kaldırdı Manchester City'den ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de başarılı savunmacı Vicent Kompany ile yollar ayrılıyor.

Belçikalı futbolcu Vincent Kompany'nin, kaptanlığını yaptığı İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'den ayrılacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Watford'ı 6-0 yendikleri İngiltere Federasyon (FA) Kupası finali, Kompany'nin 11 yıllık Manchester City kariyerinin son maçı oldu.

Anderlecht ve Hamburg'da geçen üçer sezonun ardından 2008 yazında Manchester City'ye transfer olan Belçikalı milli stoper, 2011-12 sezonunda kaptanlığa getirildi.

33 yaşındaki Kompany, 360 maça çıktığı ve 20 gol attığı Manchester City formasıyla 4 İngiltere Premier Lig, 2 FA Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Dünyaca ünlü şarkıcının kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet
Yusuf Güney'den dev proje
Miray Daner ile Kubilay Aka'dan evlilik açıklaması
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Haziran ayında dünya evine girecek olan oyuncu Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil´e Demet Akalın şark

Amine Gülşe Mesut Özil´e bakın hangi şarkıyı dinletti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yunanistan'ın gözü Türk ordusunda... Bu başlıkları attılar

Bilim İnsanları ölü nöronları tekrar aktif hale getirdi