ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

FUTBOLDA sezonun hasat dönemi olan Mayıs ayında ilk kupayı kaldıran takım Galatasaray oldu. Zorlu ve çetin bir serüvenin ardından Sivas’ta Akhisarspor ile oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar büyük coşku yaşadı. Sadece taraftarlar, futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler değil, sporcuların eşleri de Sivas’ta kazanılan zafere tanıklık etti. Maçtan sonra kupayla birlikte özel uçakla İstanbul’a dönmek üzere havaalanına gelen Galatasaray’ın coşkusu havada da devam etti. Teknik Direktör Fatih Terim uçağa bindiğinde futbolcular ve aileleri tarafından uzun süre dinmeyen alkışlarla karşılandı.

HEP BİR AĞIZDAN AYNI ŞARKI!..

Uçağın koridorunu baştan başa geçen Fatih Terim, hostesler dahil herkesin tebriklerini kabul etti, ellerini sıktı, oyuncularına gösterdikleri başarı ve çaba için bir kez daha teşekkür etti. Terim savunmada başarılı bir performans gösteren Marcao’yu da özel olarak tebrik ederken, oyuncunun kucağında bulunan çocuğunun yanağını okşadı. Bu sırada, “Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray” şarkısı uçağın içini inletiyordu. Bu coşkuya kayıtsız kalamayan Fatih Terim de sağ elini yumruk yapıp, taraftar ve oyuncularla birlikte aynı şarkıyı söylemeye başladı.

İDMANDAN ÖNCE ÖZEL UYARILAR

Uçakta bulunan herkes kupayla hatıra fotoğrafı çektirip, bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için yarıştı. Takım havaalanına indiğinde toplu halde Florya’nın yolunu tuttu. Futbolcular kendi istekleriyle Başakşehir maçı için geceyi Florya’da geçirdiler. Fatih Terim de sabah yapılacak idmandan önce oyuncularına, “Kutlama bitti, çalışma zamanı. Şampiyonluğu da kazanıp, başarımızı taçlandırmalıyız. Hepinize fedakarlıklarınız için teşekkür ederim” dedi.