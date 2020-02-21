Kupada yarı final maçlarının programı açıklandı

SPOR GÜNDEMİ

CANLI! Top direkten döndü CANLI! Top direkten döndü Spor Toto Süper Lig'de hafta Sivasspor-Alanyaspor mücadelesi ile star alıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku! Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku! Beşiktaş’ta Adem Ljajic, yarın oynanacak olan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı.

Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama... Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama... İstanbul'u bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarını ağırladı.

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle Beşiktaş, Göztepe maçıyla ile ilgili itirazın Tahkim Kurulu'na taşındığını açıkladı.

Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye’ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.