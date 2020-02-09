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  • 09 Şubat 2020 Pazar 13:32
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 13:48

Kupada Fenerbahçe-Kırklarelispor maçının hakemi belli oldu

Kupada Fenerbahçe-Kırklarelispor maçının hakemi belli oldu

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Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe-Kırklarelispor karşılaşmasını yönetecek hakemler açıklandı.

Gözler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmalarına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu, ilk maçta Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Kırklarelispor mücadelesini yönetecek hakemleri açıkladı.

Karşılaşmanın orta hakemi Suat Arslanboğa oldu. Yardımcıları ise İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir, dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı olarak tayin edildi. Mücadelenin VAR ve AVAR koltuğunda ise Özgür Yankaya ile Yiğit Arslan oturacak.

ÇOK TARTIŞILAN KARAR

TFF'nin Suat Arslanboğa kararı çok tartışılacağa benziyor. Öyle ki tercübeli hakem, bu sezonun ilk yarısında yönettiği Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinden bu yana Eylül ayından beri Süper Lig'de maç alamıyor. Arslanboğa'nın bu maçta verdiği tartışmalı kararlar sonrası federasyon ile olan profesyonel hakemlik sözleşmesi fesih edilmişti. Suat Arslanboğa ayrıca Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında oynadığı bir diğer tartışmalı maçta da VAR hakemiydi. Sarı lacivertliler o maçın tekrar edilmesi için uzun süre TFF ile görüşmüş ancak sonuç alınamamıştı.

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