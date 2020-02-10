Kupada Fenerbahçe-Kırklarelispor maçı oynanacak

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşların ardından Trabzon'da mahsur kalan Kırklarelispor kafilesi, akşam üzeri gelen haberle sevinç yaşadı. Kırklarelispor 16:10'dan 18:00'e ertelenen uçuşun gerçekleşmesi ile birlikte derin bir nefes aldı.
Bu gelişmenin ardından Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - Kırklarelispor maçının ertelenme ihtimali ortadan kalktı.
NELER YAŞANMIŞTI?
2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırklarelispor, geride kalan hafta sonu Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maç için Trabzon'a gitti. Ancak Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışının olumsuz hava koşullarına neden olması nedeniyle müsabaka ertelendi. Bölgede uçuşlar iptal olduğu için de Kırklarelispor Trabzon'da mahsur kaldı. Bu gelişme üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile iletişme geçen Kırklarelispor yöneticileri, henüz Trabzon'dan çıkamadıklarını ve Salı akşamı 20:30'da oynanacak Fenerbahçe maçına yetişemeyebileceklerini ilettiler.
Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Sabah, öğlen uçakları iptal oldu, saat 18:00'de de uçağımız var, bu da iptal olursa zaten İstanbul'a gelemiyoruz. TFF ile görüştük, biz oynamak istiyoruz ancak şu an için İstanbul'a gelemiyoruz. Trabzon'da son 5 yılın en yoğun kar yağışı var. Saat 6'da uçak var ve onu bekliyoruz. Şu anda 6'daki uçağımız için bir iptal pozisyonu yok ancak bekliyoruz. Bugün gelemezsek, yarın da saat 2'de bir uçağımız var ama maça yetişemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
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