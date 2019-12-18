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  3. Kupada büyük sürpriz! Kırklarelispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü eledi

Kupada büyük sürpriz! Kırklarelispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü eledi

Kupada büyük sürpriz! Kırklarelispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü eledi

Ziraat Türkiye Kupası 5.turu maçında Gaziantepspor evinde kazanmasına rağmen, ilk maçtaki skorla Kırklarelispor üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5.turu maçında Gaziantepspor 2. Lig ekiplerinde Kırklarelispor ile karşılaştı Gaziantep Stadı'nda oynanan maçı Gaziantep 3-2 kazansa da ilk maçtaki 2-1'lik skorun avantajıyla Kırklarelispor adını bir üst tura yazdırdı.

Gaziantep'in gollerini 12. dakikada Kenan Özer ile 84. ve 90. dakikalarda Muhammet Demir attı. Kırklarelispor'un ise gollerini 37. dakikada Mert Sinan Peksen ve 72. dakikada Malik Karaahmet kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak.


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