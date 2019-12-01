Kupada 5. tur maçların hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri şunlar:

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu

18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük

(AA)