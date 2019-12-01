Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kupada 5. tur maçların hakemleri açıklandı

Kupada 5. tur maçların hakemleri açıklandı

Kupada 5. tur maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri şunlar:

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu

18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük

(AA)


Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! İlk yorum annesinden
David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
BBC dizisinden ilk kare

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Biriktirdiği eşyalarla köyde 'Nostalji Evi' kurdu

TANAP nerelerden geçiyor? İşte TANAP güzergahı..