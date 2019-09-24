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  3. Kupada 3. tur heyecanı başladı

Kupada 3. tur heyecanı başladı

Kupada 3. tur heyecanı başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi başladı

Kupanın 3. turunda gündüz bölümünde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 

Yeni Çorumspor-Kasımpaşa: 0-1

Payasspor-Boluspor: 1-1 (4-2 Penaltılarla)

Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay: 0-0 (0-2 Uzatmalarda)

Somaspor-Keçiörengücü: 1-2

Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 (3-4 Uzatmalarda)

Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor: 2-0

Esenler Erokspor-Uşakspor: 1-0

1877 Alemdağspor-Sancaktepe: 0-3

Muğlaspor-Bursaspor: 1-3

(AA)

 

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