'Kupa neden olmasın'

AKŞAM

TRABZONSPOR’UN orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak şunları söyledi: Şampiyonluk beklentisi üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İşler böyle devam ederse şampiyonluk neden olmasın. Şimdi bu forma altında büyük başarılar yaşamak istiyorum. Bu başarıları elde ettikten sonra da Avrupa’ya gitmeyi düşünüyorum elbette. Zaten bu formaya geç kavuştum, çabuk ayrılamam. Yusuf ve Abdülkadir gibi oyuncular 10 yılda, hatta 20 yılda bir gelir. Küçükken Gökdeniz Karadeniz hayranıydım. Futbolun içine girince İniesta ve Modric’i büyük zevkle takip etmeye başladım.