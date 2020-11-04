Kupa 2'de üçüncü hafta heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Demir Grup Sivasspor, I Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Azerbaycan'ın Karabağ takımını saat 20.55'te ağırlayacak.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.55 Roma (İtalya) - Cluj (Romanya)
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda)
20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa)
20.55 Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika)
20.55 Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
20.55 PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
20.55 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya)
20.55 Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya)
20.55 Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda)
20.55 Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan)
20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz)
23.00 Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)
23.00 Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Milan (İtalya) - Lille (Fransa)
23.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
23.00 Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika)
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