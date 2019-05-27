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  3. Kumpas davasını izlemek için Aziz Yıldırım Silivri'ye geldi

Kumpas davasını izlemek için Aziz Yıldırım Silivri'ye geldi

Kumpas davasını izlemek için Aziz Yıldırım Silivri'ye geldi

Kumpas davasını izlemek için Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkanı Aziz Yıldırım izlemek Silivri'ye geldi.

"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları suçundan yargılanan eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkanı Aziz Yıldırım izlemek için Silivri'ye geldi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, işleri dolayısıyla yurt dışında bulunduğu için davaya katılamadı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmaya bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

 

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