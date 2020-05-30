Vegard Forren yaşadığı olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Bu takımdan böyle ayrılmak zorunda olduğum için ailemden, arkadaşlarımdan, oyunculardan, kulüpten ve taraftarlardan özür diliyorum. 15 yıldır kumar bağımlısıyım ve bundan kurtulmak istiyorum. 2015 yılında yardım aldım ama işe yaramadı. Molde ile sözleşmemin sona erdirilmesinin belki de hayatımda değişiklik yapmak için bir işaret.
FUTBOLU BIRAKMAYACAĞIM, TEKLİFLERE AÇIĞIM
Kumar hastalığından kurtulmak için yardım alıyorum. Bu lanet olası hastalıktan kurtulacağım. Kumar hayatına dair her şeyi arkamda bırakıyorum. Futbolu ise bırakmayacağım. Futbolda daha yapacak çok işim var. Tekliflere açığım."
TAKIMIN SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİYDİ
Molde CEO'su Ole Erik Stavrum ise yaptığı açıklamada "Herkes için üzücü bir gün. Vegard son 13 yıldır takımın sembol isimlerinden biriydi ve ülkenin en iyi futbolcularından biri. Vegard'a hem sahada hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Onun stada bir sonraki gelişinde sıcak bir şekilde karşılanacağından eminiz" ifadelerini kullandı.
Vegard Forren daha önce Premier Lig ekipleri Southampton ve Brighton takımlarının formalarını da giymişti. (Hürriyet)
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