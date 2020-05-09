Kulüpten açıklama geldi! 9 kişide koronavirüs çıktı...

TFF 2. Lig ekiplerinden Sancaktepespor'dan flaş bir açıklama geldi.
12 Haziran'da başlayacak olan lige hazırlanan Sancaktepespor; futbolcu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığını ve toplamda 9 kişide salgına rastlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada 4 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 çalışanın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtilirken, herhangi birinde hastaneye gitmeyi gerektirecek durumun olmadığı aktarıldı.
Sancaktepespor, bugün yaptığı açıklamayla toplamda 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
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