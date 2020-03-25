Kulüplerin koronavirüs isteği! Anadolu Efes şampiyon mu ilan edilecek?

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) dün Süper Lig temsilcileriyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda ligdeki birçok kulüp virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istedi.
Ligde geçen hafta Fenerbahçe Bekolu bazı oyuncularda koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken, Karşıyaka gibi Europe Cup'ta yarı finale çıkan Bahçeşehir Koleji tüm yabancılarını şimdiden gönderdi.
Karşıyaka ile Euroleague'in kararını bekleyen Fenerbahçe ve Anadolu Efes haricindeki tüm takımların ekonomik sıkıntıları da göze alıp yabancılarıyla tek tek vedalaştıkları öğrenildi.
Federasyon ligi sonlandırma kararı alırsa ya bu yıl hiç oynanmamış kabul edilecek ya da mevcut puan tablosunda lider olan Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla lig tescil edilecek.
Avrupa'da son olarak Yunanistan Ligi bu sezon hiç oynanmamış kabul edilerek iptal edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kararını Euroleague ve FIBA karar açıkladıktan sonra yeni haftada vermesi bekleniyor.
GERGİN BEKLEYİŞ
Bu sezon başantrenör Ufuk Sarıcayı yuvaya döndürüp kurduğu iddialı kadroyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cupta zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka, dünyayı kilitleyen koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan liglerde verilecek kararı bekliyor.
Pınar Karşıyaka'nın en büyük favorisi olduğu Europe Cup'ı da sezon sonuna kadar tamamen durduran FIBA ise kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.
FIBA'nın da sezonu tamamen iptal etmesi ihtimaller arasında.
(Hürriyet)
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) dün Süper Lig temsilcileriyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda ligdeki birçok kulüp virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istedi.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'e sevenleri sosyal medyadan çektikleri videolarla, “Koy elini kalbine, evlatların seninle. Sen bitti demeden bitmez” mesajları yolladı.
Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.
Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki çıkış noktası olarak İtalya'da oynanan Atalanta - Valencia maçı gösteriliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.