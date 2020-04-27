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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:00
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:22

Kulüpleri zor günler bekliyor

Kulüpleri zor günler bekliyor

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Pandemi sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntılar sporu ciddi şekilde etkileyecek. Koronavirüsün neden olduğu dünya çapındaki büyük finansal kayıplar, kısa ve uzun vadede futbolda kulüplerinin bütçelerini değiştirecek. Uzmanlar, oyuncu maaşları, astronomik bonservis bedellerinin artık olmayacağını belirtiyor.

AKŞAM

Büyük Buhran, İkinci Dünya Savaşı ve birçok ekonomik krize rağmen hayatta kalarak ekonomisi bugünkü devasa boyutlara ulaşan futbol dünyası, bu kez koronavirüs sınavıyla karşı karşıya kaldı. Salgın sebebiyle maç günü ve yayın gelirlerini kaybeden birçok kulüp, futbolcu ve personel maaşlarında indirime gitti, bazı çalışanlarını ise ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldı. Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüp, oyuncularının maaşlarında kesintiye gitti.

DÜNYA ÇAPINDA DEĞİŞİM

Koronavirüsün neden olduğu dünya çapındaki büyük finansal kayıplar, kısa ve uzun vadede futbolda kulüp bütçeleri, menajer ücretleri, oyuncu maaşları ve astronomik bedelli transferlere bakış açısının değişeceğinin sinyallerini veriyor. Kulüplerin yaşadığı mali kriz dolayısıyla dünya çapında transfer yaklaşımının değişmesi bekleniyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıl başta olmak üzere, birçok kulübün gelecek sezonlarda bonservis yerine takas formülü ile transfer gerçekleştireceğini ve yüksek bedellerin olmayacağını söylüyor.

TAKAS VE KİRALAMA OLACAK

Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli de salgının önüne geçilememesi halinde kulüplerin içinde bulunduğu krizin daha da büyüyeceğine dikkati çekti. İngiliz basınına açıklama yapan Comolli, “Transfer piyasasında daha çok takas ve kiralama görebiliriz. Kulüplerin yapacağı transfer sayısında ve bonservis bedellerinde büyük düşüş göreceğimizi düşünüyorum. Bu kriz uzadıkça kulüpler finansal açıdan daha da zora girecek. Kulüplerin zor duruma girmesi, oyuncu maaşları ve transfer bedellerinin düşmesine neden olacak” dedi.

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