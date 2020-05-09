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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:45
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:45

Kulüplerden Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Kulüplerden Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

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Süper Lig kulüpleri, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

İşte kulüplerin mesajları:

Fenerbahçe:

"Beşiktaş Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş"

MKE Ankaragücü:

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Gençlerbirliği:

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; ilgili sporcu ve personelin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor:

Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Bir futbolcunuz ile çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, futbolcu ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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