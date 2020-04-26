Kulüpler mayıs ortası toplanmalı

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, takımlara tarih verdi: “Haziran ortasında ligleri başlatırsak takımlar da mayıs ortasında çalışmaya başlamalı. Haziran ve temmuz aylarında hafta sonu oynayarak liglerimizi bitirebiliyoruz.”

AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, “Nihat Başkanımız’ın düşüncesi haziran ortasında ligleri başlatmak üzerine... 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 gün de kupa ihtiyacımız var. Bir de final var. 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, temmuz sonunda bitiririz. İstanbul veya Antalya diye bir plan olmadı. Tabii şartlar bunu gerektirirse açık kapı bırakmakta fayda var. Seyircisiz durumu ise kesin” dedi.

FUTBOLCULARINIZI GERİ ÇAĞIRIN

Servet Yardımcı, “Ahmet Ağaoğlu Başkan kendisi bahsetti, Sörloth gelmiş. Şu an 14 günlük karantina süreci içerisinde. Tüm kulüplerin, futbolcularını geri çağırması lazım. Haziran ayı ortası ligleri başlatırsak, mayıs ayı ortası çalışmaların başlaması lazım. Federasyon Sağlık Kurulu çalışıyor. Gelecek hafta UEFA’nın da protokolleri açıklanır. Haziran ve temmuzda hafta sonu oynayarak ligimizi bitirebiliyoruz. Arada birkaç tane hafta içi kullanabiliriz ama o da şartlara göre...” şeklinde konuştu.

OYNANMAMA KONUSU İÇİN ERKEN

Servet Yardımcı, “Oynanmama konusu için çok erken. Gelişmelere göre hareket etmekte fayda var. Futbol, tarihin en büyük krizini yaşıyor. FIFA da bu konuda biraz esnek durumda. Sözleşmelerde ortaya çıkacak problemlerde daha esnek davranacaklar. UEFA da aynı şekilde. Finansal Fair-Play gündeme gelmeyecek. Yeni sezonda maçlar seyircili oynanacak mı, onu bile düşünemiyoruz. 2021 yılına ertelenen EURO 2020’de ise kesinlikle bir format değişikliği beklemiyoruz” açıklamasında bulundu.

TAKIMLARI UEFA SEÇECEK

“Ligleri oynanmayan ülkelerde yerel federasyonlar puan durumuna göre karar verebilir. Ancak Avrupa kupalarına katılacak ekipler için son sözü UEFA söyler.”

UEFA’nın ısrarla liglerin tamamlanması yönünde uyarılarda bulunduğunu belirten Yardımcı, “Belçika ve Hollanda, liglerin devam etmeyeceğini bildirdi. Bu konuda UEFA çok ısrarcı, liglerin bitirilmesi konusunda. Özellikle büyük ligler. İlk 5 lig ve bizim ligimiz UEFA için çok önemli. Belçika ve Hollanda küçük ligler, UEFA belki onlara karşı esnek davranabilir. Federasyonlar kolay şekilde ben ligleri bitirdim, bu takımları gönderiyorum şeklinde karar verdiğinde, UEFA kontrol edecek. UEFA maçların sahada kazanılmasına önem veriyor” dedi.

HER ŞEY KABUL EDİLMEZ

Servet Yardımcı, “Her gelen talebi kabul etmeyecekler. Devletlerin vereceği karara UEFA’nın saygı duymaması gibi bir şey söz konusu değil ama sıkı bir süreç izleyecek UEFA” değerlendirmesinde bulundu.

TRANSFERİ BİZ BELİRLERİZ

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: “UEFA, transfer döneminde esnek davranacak. Kararları federasyonlara bırakacak. En doğru kararı verme anlamında doğru adımı atacağız.”

FIFA ve UEFA’nın gelecek sezonun transfer dönemiyle alakalı olarak kararı, ülke federasyonlarına bıraktığını dile getiren TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, “UEFA transfer döneminde çok esnek davranacak ve bu kararları yerel federasyonlara bırakacak. Biz de Kulüpler Birliği ve diğer liglerle beraber bir çalışma grubu oluşturacağız ve en iyi şekilde transfer dönemini belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MAĞDUR OLMAZ

Yardımcı, “Kararı biz vereceğiz ve FIFA’ya bildireceğiz. Teknik ve profesyonel anlamda en doğru kararı verme anlamında, doğru adımı atacağız” diye konuştu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağustosta oynanacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi fi naliyle ilgili bilgi veren Yardımcı, “Bu konu 27 Mayıs’taki UEFA toplantımızda ele alınacak. Hiçbir şekilde İstanbul mağdur olmayacak. Oynanmama gibi bir durum şu an söz konusu değil” yorumunda bulundu.

MEHMET BAYKAN: TALİMAT ORTADA

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, “Talimat; sezon uzarsa sözleşme tarihleri de uzar. FIFA Başkanı da açıklama yaptı, ‘Olası başvuruda kulüplerden yana tavır alacağız’ diye. Bunu bahane edip çekip giden futbolcular olabilir mi? Olabilir. Ama kulüplerimizin eli güçlü. İndirimlere gidilecek ve dengenin oturacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.