Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu

Kulüpler Birliği'nde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda yeni başkan belli oldu. Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığı görevinden ayrılması sonrasında Kulüpler Birliği başkanlık koltuğu da otomatik olarak boşalmıştı. Bugün yapılan seçimde tek aday olan Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Ancak kendisi Amerika'da olduğu için genel kurulda yer almadı. Gerçekleşen genel kurul öncesinde Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kongre divan başkanı seçilirken, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Gümüşdağ'ın yardımcısı oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gerçekleşen genel kurulda Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olurken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamayla Sepil'i kutladı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfı'nın genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Mehmet Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle vakfın bir önceki dönemde başkanlığını yürüten ve değerli çalışmalarıyla spor camiasına hizmet eden Fikret Orman'a da teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)