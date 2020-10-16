Kulüpler Birliği'nin gündemi yayıncı kuruluş

AKŞAM

Kulüpler Birliği'nin son yaptığı toplantıda yayıncı kuruluş ile yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Kulüp yetkilileri 2020-21 sezonu için 3 milyar TL’nin altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini TFF’ye iletti. Yayıncı kuruluş ise bu sezon için 2 milyar TL ödemek istiyor. Yayıncı kuruluş, bu sezon içinden şu ana kadar kulüplere 356 milyon ödeme yaptı. Bugün de kulüplere 150 milyon TL ödeme yapılması bekleniyor. Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında yapılacak görüşmelere kilitlenmiş durumda.