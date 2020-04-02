SPOR GÜNDEMİ

Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı Kulüpler Birliği Vakfı, gündeme dair konuları görüşmek amacıyla yarın video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.

3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın' 3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın' Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusu... Bu konuda Hollanda'dan bir son dakika açıklaması geldi. Hollanda'nın önde gelen üç kulübü Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ligde kalan maçların oynanmaması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.

FIFA'dan futbolcu sözleşmelerine koronavirüs ayarı geliyor FIFA'dan futbolcu sözleşmelerine koronavirüs ayarı geliyor FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında yaşanan sıkıntıların çözümüyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor Trabzonspor ile yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Obi Mikel, Brezilya'nın Botafogo takımıyla transfer görüşmesi yapıyor. İşte Mikel'in menajerinin açıklamaları...

Okan Buruk: 'Geç bile olsa kalan maçlar oynatılmalı' Okan Buruk: 'Geç bile olsa kalan maçlar oynatılmalı' Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin şu anki haliyle tescil edilmesinin adil olmayacağını savunarak, "En mantıklısı geç bile olsa kalan sürenin oynatılması" dedi.

İbrahimovic'ten 'emeklilik' açıklaması İbrahimovic'ten 'emeklilik' açıklaması Milan'ın tecrübeli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, futbolu da derinden etkileyen koronavirüs salgını ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.