Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe Beko'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de sezona corona virüs nedeniyle ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ligden düşme adayları arasında bulunan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah'ın adı daha önce Beşiktaş ile anılsa da Galatasaray flaş bir atakla devreye girdi.
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kendisinin ve sevgilisinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmadan önce orta saha futbolcusu olan Jailson'u stoperde oynatması takım adına pahalıya patladı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltıya sebebiyet veren oyunculardan biri oldu.
Kulüpler Birliği Vakfı, bazı oyuncularında ve idari personellerinde koronavirüs şüphesi tespit edilen Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajını iletti.
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.