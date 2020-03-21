Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe Beko'ya 'geçmiş olsun' mesajı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe sporcuların son durumunu açıkladı Fenerbahçe sporcuların son durumunu açıkladı Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor cephesinden çok sert play-off yanıtı Trabzonspor cephesinden çok sert play-off yanıtı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi Süper Lig'de sezona corona virüs nedeniyle ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ligden düşme adayları arasında bulunan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah'ın adı daha önce Beşiktaş ile anılsa da Galatasaray flaş bir atakla devreye girdi.

Dünyaca ünlü yıldız koronavirüse yakalandığını açıkladı Dünyaca ünlü yıldız koronavirüse yakalandığını açıkladı Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kendisinin ve sevgilisinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Jailson Fenerbahçe'yi yaktı Jailson Fenerbahçe'yi yaktı Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmadan önce orta saha futbolcusu olan Jailson'u stoperde oynatması takım adına pahalıya patladı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltıya sebebiyet veren oyunculardan biri oldu.

Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe açıklaması Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe açıklaması Kulüpler Birliği Vakfı, bazı oyuncularında ve idari personellerinde koronavirüs şüphesi tespit edilen Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajını iletti.