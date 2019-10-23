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  3. Kulüpler Birliği'nde bir grup Ali Koç, bir grup ise Ahmet Ağaoğlu'nun başkan olmasını istiyor

Kulüpler Birliği'nde bir grup Ali Koç, bir grup ise Ahmet Ağaoğlu'nun başkan olmasını istiyor

Kulüpler Birliği'nde bir grup Ali Koç, bir grup ise Ahmet Ağaoğlu'nun başkan olmasını istiyor

Kulüpler Birliği’nde Fikret Orman’ın yerine başkanlık seçimi yapılacak. Bir grup Ali Koç’u isterken bir grup ise Ahmet Ağaoğlu’ndan yana.

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Fikret Orman'ın yerine yeni başkanını seçecek olan birlikte şu ana kadar iki isim öne çıktı: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç... Her ne kadar Ağaoğlu kendisinin yerine Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in daha uygun olacağını söylese de birçok kulübün Trabzonspor Başkanı'nı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın başını çektiği bir diğer grup ise Ali Koç ismi üzerinde ısrarlı. Başkanların henüz adaylık için son kararını vermedikleri ancak gelen taleplere karşı duyarsız da olmadıkları öğrenildi.

(Sabah)

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