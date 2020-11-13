Kulüpler Birliği ve federasyon Süper Lig'de tarihi kararın eşiğinde

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü koşullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak üzere...
TFF KARAR VERECEK
TFF ve kulüpler, bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında uygulananan 'A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak' maddesinin, Süper Lig'de de uygulanması konusunda görüş birliğine vardı. Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra hayata geçmesi bekleniyor.
DÜZCESPOR HÜKMEN YENİK İLAN EDİLMİŞTİ
Ligde bu sezon hatırlanacağı üzere Atakaş Hatayspor'un, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile oynaması gereken maçlar, bordo beyazlı takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti. TFF ile kulüplerin anlaşmaya vardığı değişiklik kesinleşirse erteleme yapılmayacak; maça çıkmayan takım 3-0 hükmen yenik ilan edilecek. Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Düzcespor, Pendikspor ile oynaması gereken karşılaşmaya Covid-19 vakaları nedeniyle çıkamadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.
A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.
Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.
Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.
Akan oyunda gol bulma sıkıntısını çözmek isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut; Cisse, Ademi, Sinan, Perotti ve Mert Hakan'ı devreye sokmayı planlıyor.
Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören takım olan bordo-mavililerin maçlarını izleyen Abdullah Avcı'nın ilk yorumu, "Trabzonspor bu kadar gol yememeli" oldu.
BORSA İstanbul'da gong, 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1 için çaldı. Formula 1 takvimine 9 yıl aradan sonra dahil edilen ve 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.