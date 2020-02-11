Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına Ali Koç neden katılmadı? Mehmet Sepil açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Riva’da yapılan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Fenerbahçe’nin gelmediği toplantıda, Kayserispor ve Konyaspor ise başkan düzeyinde katılım yapmadı. Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de hazır bulundu.

Toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, basının karşısına çıktı. İlk olarak söz hakkı alan Sepil, şu ifadeleri kullandı:

“MHK’DAN SORULARIMIZA YANIT ALDIK”

“VAR uygulamaları hakkında MHK Başkanı kulüpleri bilgilendirdi. Bu konuda MHK'den sorularımıza yanıt aldık.

“LİSANS KONUSUNDA TFF BİZE GERİ DÖNÜŞ YAPACAK”

Lisans konusu geride kaldı ama onu da kısaca bir tartıştık. Lisans uygulamasının önümüzdeki sene nasıl olacağını, neler değişebileceğini konuştuk. Bu konuda da TFF bize kısa zaman içerisinde bir geri dönüş yapacak.

“EN BÜYÜK ÖVÜNCÜMÜZ IRKÇILIĞIN ÜLKEMİZDE OLMAMASIYDI”

Son zamanlarda statlarımızda oluşan ırkçı söylemleri de tartıştık. Bu konuyla ilgili zaten federasyonun yasaları ve kuralları var ama kulüpler olarak bunun en şiddetli şekilde cezalandırılmasını istedik. Bizim en büyük övüncümüz Avrupa'daki ırkçılık sorununun bizde ortaya çıkmamasıydı. Bunun en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini konuştuk.

Herkesin karşılıklı olarak açık yüreklilikle konuştuğu bir toplantı oldu. İnşallah ileride de bu toplantıları tekrarlayıp konularımızı tartışacağız.

ALİ KOÇ NEDEN TOPLANTIYA KATILMADI?

Ali Koç beni aradı, şu ortamda katılmamasının daha doğru olacağını, toplantının selameti açısından daha önemli olduğunu iletti. Beni dün ve bu sabah arayıp katılmayacağını söyledi. Toplantıyı Fenerbahçe olmadan yaptık dolayısıyla.

“BUGÜN BİRÇOK ŞEYİ YENİ ÖĞRENDİK”

Her şey diyalogla başlıyor VAR sistemi ile ilgili. Neyin nasıl olduğunu daha iyi dinledik. Sezon başı benzer bir brifing almıştık ama 4-5 başkan katılmıştık. Bugün Fenerbahçe dışında tüm başkanlar buradaydı, katılım daha iyiydi.

VAR protokolü hakkında neyin ne olduğunu Barış Şimşek bize izah etti. Her başkanın kendi ifadesi farklıdır, herkesin tatmin olup olmadığını bilemem ama hakem seçimi ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldık.

Biz bugün birçok şeyi yeni öğrendik. Hakem atamaları konusunda detaylı bilgi verildi. Tüm kulüpler memnun kaldı. Bu konuda taraftarları da daha iyi bilgilendirmeliyiz.”

Nihat Özdemir ise şöyle konuştu:

“18 KULÜBÜN 17’SİNİN KATILIMIYLA TOPLANDIK”

“Kulüplerimizin yeri olmadığı için TFF olarak davet ettik ve 18 kulübünün 17'sinin katılımıyla toplandık. Türk futbolumuzun geleceği açısından bu toplantıların çok önemli olduğu hakkında hemfikir olduk.

IRKÇILIK KONUSU

Sayın Sepil'in dediği gibi Türkiye ırkçılık konusunda dünyada örnek ülkelerin başında gelmektedir. Bugüne dek hiçbir ligimizde, basketbolu da katabilirim, ırkçılıkla ilgili hiçbir olay yaşamadık. Irkçılık konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Gereken tüm cezaları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Tüm kulüpler bu konuda TFF'ye destek verdi.

VAR ÜZERİNE…

Hakemlerimiz çok gündeme oturdular son dönemde. Sayın Sepil'in isteği ile Alp, Sarvan ve Şimşek'i getirdik, VAR uygulamalarında yapılanları anlattılar. Daha sonra neler yapılacağı konusunda karşılıklı fikri alışverişlerinde bulundular.

Şu anda ligimizde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor. herkes onu bunu konuşuyor ama tarihimizde böyle bir dönem yaşanmadı. VAR sistemi sayesinde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor. Artık VAR ile birlikte hiçbir ofsayt hatası olmuyor. Taraftarın da yayıncının da bizlerin de bundan memnun olması lazım.

“LİSANS SİSTEMİNDE HATALAR OLACAKTIR”

Lisans sistemini ilk kez getirdik. Tabii ki hatalar olacaktır. Sezon sonu neler yapılacağı, uymayanlara ne cezalar verileceği gibi şeylere karar verdik. Her takımımıza eşit mesafedeyiz.

Yalnız yönetim kurulu üyeleri ve başkanlar değil, sahadaki tüm futbolcu kardeşlerimizin de rakibe jest, rakibe saygı, ırkçılığa meydan vermeden hareket etmelerini arzuluyoruz. Kim hak edecekse o şampiyon olacaktır, o şampiyona saygı gösterilmesini arzu ediyorum.”