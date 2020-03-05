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aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 16:27
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 16:34

Kulüpler Birliği toplantısında tarihi çağrı

Kulüpler Birliği toplantısında tarihi çağrı

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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında 17 kulüp başkanını Kopenhag ile oynayacakları Avrupa Ligi maçına davet etti. Başkanların tamamı Başakşehir - Kopenhag maçında tribünde olacak.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Toplantısı Maslak'ta bulunan merkez ofiste gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkan veya temsilcileri katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile müşterek bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, "Futbolumuzda yaşanan sorunlar, önümüzdeki sezonla ilgili yayın hakları ve diğer konular ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Bizler görüşlerimizi söyledik, her bir kulüp ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da görüşlerini ifade etti" dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: "TÜRKİYE'YE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VEREREK GEREK UEFA GEREK FIFA VE DÜNYA FUTBOL SEVERLERİNE GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Başakşehir Kulübü Başakanı Göksel Gümüşdağ'da toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile ilk maçı 12 Mart'ta oynayacak Başakşehir maçı öncesi birlik ve beraberlik çağrısı yapan Gümüşdağ, "Özellikle dün yaptığım çağrıyı bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Kulüpler Birliği toplantısındaki tüm başkanlara yaptım. 12 Mart'ta oynanacak Başakşehir - Kopenhag maçını hangi rakibimizin taraftarı olursa olsun istediği formayla Başakşehir Stadı'nda ağırlamaya hazırız. Sportif CP maçında Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı Sivaslı çoktu. Bundan da rahatsızlık değil mutluluk duyarız. Ellerinde 17 bin Türk bayrağıyla ve ayrıca bizim dağıtacağımız kırmızı-beyaz 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz' tişörtü olacak. Malum bu süreç bize farklı bir misyon yükledi. Hepimizin ligde rakip olduğunu ama Avrupa'da bir olduğumuzu, zor günlerde kenetlenebildiğimizi gösterebilmek için 17 kulüp başkanına davet yaptım. Memnuniyetle karşılandı. Tamamı katılacağını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve federasyon başkanımız da katılıyor. Eski federasyon başkanlarımız ve milli takım hocalarımızı da başta Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı'yı da davet ederek o gün Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı vererek gerek UEFA gerek FIFA ve dünya futbol severlerine göstermek istiyoruz. Tüm kulüplere bu davete verdikleri cevaptan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

MEHMET SEPİL: BİRLİKTELİĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BÜTÜN KULÜPLER OLARAK BAŞAKŞEHİR MAÇINA KATILMA KARARI ALDIK

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, kulüplerin bir arada olduğunu göstermek adına, Süper Lig kulüpleri olarak Başakşehir'in Kopenhag'ı konuk edeceği karşılaşmaya gideceklerini belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan toplantısı Maslak'taki merkez ofiste gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin de yer altığı toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Mehmet Sepil, "Konularımız biriktiği için Türkiye Futbol Federasyonu'nu da toplantımıza davet ettik. Nihat Başkan ve yönetim kurulu üyeleri toplantının ilk bölümüne katıldılar. Şu anda yürütmekte olduğumuz konularla ilgili karşılıklı bilgi görüşünde bulunduk. Ana konu olarak biliyorsunuz önemli bir yine Mart ayının sonunda geçen seneden beri başlatılan lisans konusunun bu sene nasıl uygulanacağı üzerine karşılıklı bir görüşme yapıldı. Bununla ilgili federasyon çok kısa bir süreç içinde ki galiba bugün olacak, kendi yeni önerilerini Kulüpler Birliğine getirecek. Biz de bu önerileri kulüplerle paylaşıp bu konudaki görüşlerimizi bildireceğiz. Onun dışında yine geçen sene bizim yayıncı kuruluş ile yaptığımız anlaşmada o zaman Dolar ve Euro'da çok önemli çalkantılar olduğu için bu konuda kulüplerden bir fedakarlık istenmişti. Bu konuyla ilgili TFF ve yayıncı kuruluşun yaptığı konuşmalar neticesinde bizim de onayımızla burada, kulüplerin gelirlerinde bir azalma söz konusu olmuştu. Bununla ilgili ne yapabileceğimizi, TFF ile görüştük. Ardından Kulüpler Birliği olarak aramızda nasıl bir pazarlık süreci olabileceğini veya araştırma sürecinin devam edeceğini konuştuk. Onun dışında rutin konular. Günlük konularımızı detaylı olarak tartıştık. Hemen hemen başkanların tamamı katıldı. Faydalı bir toplantı oldu. Toplantının başında şunu söyledik. Şu anda ülkemizde, sınırın ötesinde yaşadıklarımızla ilgili tüm kulüpler birlik olduk. Bu birliğimizi bir daha ifade edebilmek için, ayın 12'sinde Başakşehir'in Kopenhag ile bir maçı var. Hem kulüplerin tamamının hem seyirci olarak Başakşehir maçına buradaki birlikteliğimizi herkese göstermek adına katılma yönünde bir karar aldık" diye konuştu.

"TÜRKİYE KUPASI'NI DAHA İYİ BİR HALE NASIL GETİRİRİZİ KONUŞTUK"

Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) ihalesi ve statüsü hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Sepil, "Türkiye Kupası'nın tekrardan ihalesi, statüsü var. Acaba Türkiye Kupası'nı daha iyi bir hale nasıl getiririz, bu konuda da federasyonla birlikte çalışma kararı aldık. Özel olarak hakikaten çok faydalıydı. Federasyon yetkilileri ayrıldıktan sonra biliyorsunuz zaman zaman dışardan manzara biraz heyecanlı, atışmalı oluyor. Toplantının sonunda onu dedim, keşke içeride bir kamera olsa da biz burada aynı masanın etrafında, gayet esprili bir şekilde birbirimizle konuşup, Türk futbolunu daha iyi hale nasıl getiririzi tartıştık. Güzel bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

"BU FEDERASYONUN DEĞİL, SPOR BAKANLIĞININ KONUSU"

Toplantıda yapılandırma hakkında federasyon ile aralarında bir görüşme yapılıp yapılmadığı sorulan Sepil, şu ifadeleri kullandı: "Bu Spor Bakanlığı'nın konusu. Çalıştay sırasında bakanlığın bu konuda çalışmaları olduğunu, bu konuyla ilgili bir spor kanunun hazırlandığını ve yakında bizlerle görüşme yapılacağını söylediler. Henüz başlamadı ama bu konu federasyondan çok spor bakanlığı ve kulüpleri ilgilendiriyor. Bu konuda bakanlığın çok önemli bir çalışması olduğunu biliyoruz. Ama henüz bu çalışmaların önerileri veya sonuçları bize gelmedi."

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