Kulüpler Birliği toplantısı başladı! Gözler Nihat Özdemir'de

Kulüpler Birliği toplantısı İstanbul'da başladı. Yayıncı kuruluş ile yaşanan maddi sorunlar, seyirci alımı ve kulüpler yasası maddelerinin konuşulacağı toplantıya, TFF yetkililerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı.

Süper Lig ekiplerinin başkanlarının katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı 13.30’da İstanbul’da başladı. Kulüpler Birliği Vakfı ve aynı zamanda Göztepe Kulübü’nün de başkanlığını yapan Mehmet Sepil, korona virüs testinin pozitif çıkması sebebiyle toplantıya online katıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bizzat katılım gösterdiği toplantıya bazı kulüp başkanları da pandemi nedeniyle online katıldı.



Toplantının gündem maddeleri ise bir hayli fazla. Pandemi nedeniyle maddi sıkıntı çeken kulüpler, geçtiğimiz haftalarda hayata geçen localara taraftar alımı sonrası bugün toplantıda önümüzdeki haftalara kısıtlı seyirci alımını da görüşecek. Yayıncı kuruluş ile yaşanan maddi sorunların da masaya yatırılacağı toplantıda, kulüpler yasası hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

GÖZLER NİHAT ÖZDEMİR’DE



Toplantının ikinci kısmına ise Türkiye Futbol Federasyon yetkililerinin de dahil olacağı öğrenildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir de toplantıya katılırken, kulüplerin sorunları hakkında bizzat fikir alışverişinde bulunacağı bildirildi.