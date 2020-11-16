Kulüpler Birliği koronavirüs konusunda fikrini sundu

Sabah

Kulüpler Birliği Vakfı, koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımlar için ortaya sunduğu hükmen mağlubiyet formülü için 3 farklı öneri etrafında birleşti.

Hatayspor'un 17 futbolcusunun Koronavirüs testleri pozitif çıkınca B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ertelenmişti. Bordo-beyazlıların yaşadığı durumun ardından Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısında konu ele alındı ve çeşitli görüşler paylaşıldı.

Toplantıda kulüp temsilcileri üç ayrı görüş bildirdi. Hükmen mağlubiyet tartışmaları da bu toplantıda ortaya atılan düşüncelerden bir tanesiydi.

İşte o fikirler:

1- Oyuncu listelerinin genişletilmesi.

2- Maç kadrosu kriterinin 14'den 11'e düşürülmesi.

3- 13 oyuncuya düşülmesi halinde hükmen mağlubiyet.