Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Devre arasına kadar görevime devam edeceğim

İstanbul'da gerçekleştirilen Kulüpler Birliği aylık olağan toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan başkan Mehmet Sepil, devre arasına kadar görevine devam edeceğini belirtti.

Sepil’in açıklamaları şu şe kilde:

“Özellikle Anadolu kulüplerinin gelirlerinin en önemli kısmı olan yayın gelirleri konusunda henüz bir netlik yok.

Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile seyirci konusunu görüşüp, en azından stadyumların belirli bölümlerinin, örneğin locaların ve ona benzeri alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılabilmesi talebinde bulunacağız.

Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi oldukça zorlu bir görev. Sayın başkanlar devre arasına kadar değişimi yapmanın doğru olmadığını takdir ettiler. Devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Devre arasında seçimli genel kurul yapacağız.

Lisans, yabancı sayısı olsun birçok konuda hep kararlar federasyonla son dakikada tartışılıyor. Bu sene, bu sürecin sağlıklı yürüyebilmesi adına, önümüzdeki senenin çalışması şimdiden başlaması için federasyonla iş birliği halindeyiz.

Yabancı yatırımcı konusunda Göztepe'ye bir ilgi var. Keşke bu olsa Türk futbolunda bir ilk olacak ama bu görüşmelerde benim başkan kalma şartımı da koyuyorlar, ayrılmamı istemiyorlar. Muhtemel yatırımcılarla görüşmeleri sürdürüyoruz.