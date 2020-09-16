Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Devre arasına kadar görevime devam edeceğim

Sepil’in açıklamaları şu şekilde:
“Özellikle Anadolu kulüplerinin gelirlerinin en önemli kısmı olan yayın gelirleri konusunda henüz bir netlik yok.
Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile seyirci konusunu görüşüp, en azından stadyumların belirli bölümlerinin, örneğin locaların ve ona benzeri alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılabilmesi talebinde bulunacağız.
Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi oldukça zorlu bir görev. Sayın başkanlar devre arasına kadar değişimi yapmanın doğru olmadığını takdir ettiler. Devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Devre arasında seçimli genel kurul yapacağız.
Lisans, yabancı sayısı olsun birçok konuda hep kararlar federasyonla son dakikada tartışılıyor. Bu sene, bu sürecin sağlıklı yürüyebilmesi adına, önümüzdeki senenin çalışması şimdiden başlaması için federasyonla iş birliği halindeyiz.
Yabancı yatırımcı konusunda Göztepe'ye bir ilgi var. Keşke bu olsa Türk futbolunda bir ilk olacak ama bu görüşmelerde benim başkan kalma şartımı da koyuyorlar, ayrılmamı istemiyorlar. Muhtemel yatırımcılarla görüşmeleri sürdürüyoruz.
AKŞAM, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferinin detaylarını açıklıyor. Alman ekibi Sörloth için 24 milyon euro garanti ücret artı 6 milyon euro da başarıya bağlı bonus ödeyecek. Buradan gelen paranın yarısını Trabzonspor, yarısını da İngiliz ekibi Crystal Palace alacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfere de değinen tecrübeli teknik adam, sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını belirtti.
İstanbul'da gerçekleştirilen Kulüpler Birliği aylık olağan toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan başkan Mehmet Sepil, devre arasına kadar görevine devam edeceğini belirtti.
Galatasaray'da mali kongrenin bir türlü yapılmaması üyeleri harekete geçirdi.
Beşiktaş altyapısında 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...