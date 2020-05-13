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aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 23:10
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 23:11

Kulüp Lisans ve FFP Talimatı'nda değişiklik

Kulüp Lisans ve FFP Talimatı'nda değişiklik

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TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidilğini açıkladı.

TFF’den yapılan yazılı açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile eklenen Geçici Madde 7 ile uzatılan Finansal Rapor Gönderim tarihlerinin revize edilerek Talimatın EK XII / B. Finansal Raporların Gönderim Takvimlerinin 31 Mayıs 2020’dan 30 Haziran 2020’ye ve 30 Haziran 2020’den 31 Temmuz 2020 tarihi olarak uygulanmasına karar vermiştir" denildi.

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