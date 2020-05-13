Kulüp Lisans ve FFP Talimatı'nda değişiklik

TFF’den yapılan yazılı açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile eklenen Geçici Madde 7 ile uzatılan Finansal Rapor Gönderim tarihlerinin revize edilerek Talimatın EK XII / B. Finansal Raporların Gönderim Takvimlerinin 31 Mayıs 2020’dan 30 Haziran 2020’ye ve 30 Haziran 2020’den 31 Temmuz 2020 tarihi olarak uygulanmasına karar vermiştir" denildi.
BB Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF ara verilen liglerin şimdilik planlanan başlangıç tarihini açıkladı.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Serie A ekibi Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralarken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray'ın belalı yıldızı, geçtiğimiz sezonun başında Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralanan Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin yeni kulübü belli oldu.
Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranarak 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Sakala ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için ise 900 bin Euro maaş alacak.
UEFA, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen forvet Artem Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası verdi.
Union Berlin forması giyen ve sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz, Beşiktaş iddiaları için açıklamalarda bulundu.