Kulüp başkanından Balotelli için skandal sözler: Siyah ve kendiniz temizlemeye çalışıyor

Brescia forması giyen Mario Balotelli'ye ummadık taş ummadık yerden geldi. Brescia Başkanı Massimo Cellio'nun büyük bir gaf yaptığı ve oyuncuyla ilgili "Siyah ve temizlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mario Balotelli, takımının Verona ile oynadığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalırken, maçı terketme tehdidinde bulunmuştu. Maç tartışmalar nedeniyle 8 dakika dururken; oyuncuyu sinirlendirecek hareket kulüp taraftarının ardından kendi başkanından geldi.

Önce bazı Brescia taraftarları kendi oyuncularını "kibirli" olarak nitelendirip, Verona'lılara destek çıktı. Şimdi de kulüp başkanı Cellino, Roma maçında oynamayan Balotelli'nin nerede olduğuna dair soruya, "Siyah birisi, ne söyleyebilirim ki? Kendini temizlemeye çalışıyor. Ancak bir çok zorluğu zorlanıyor" yanıtını verdi.

Brescia tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı ve "İfadeler bir şakaydı. Kesinlikle bir yanlış anlama var. Medyadaki aşırı ilgiyi etkisiz hale getirme ve oyuncuyu koruma amaçlıydı." denildi.

Balotelli'nin bu açıklamanın ardından antrenmana çıkmadığı, teknik direktör Fabico Grosso'nun da 29 yaşındaki oyuncuyu haftasonunda oynanan Roma maçının kadrosundan çıkardığı bildirildi.