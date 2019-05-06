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  3. Kulüp başkanına saldırı! Elmacık kemiği kırıldı

Kulüp başkanına saldırı! Elmacık kemiği kırıldı

Kulüp başkanına saldırı! Elmacık kemiği kırıldı

Uruguay Ligi'nde Cerro Largo - Fenix arasında oynanan maç sonrası ortalık karıştı. Ev sahibi kulübün başkanına fiziki saldırı gerçekleştirildi. Uruguay basınında yer alan haberde Cerro Largo kulübünün başkanı Ernesto Dehl, rakip takım futbolcuları tarafından darp edildi.

Uruguay Ligi'nde oynanan ve 2-0'lık Cerro Largo'nun üstünlüğü ile sona eren Cerro Largo - Fenix maçı sonrasında ev sahibi takımın başkanı Ernesto Dehl, maç sonrasında bir Fenix futbolcusu tarafından darp edildi.

"BANA VURANI TANIYABİLİRİM"

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Ernesto Dehl, "Nasol olduğunu bilmiyorum ama bir anda iki üç tekme attılar. Bunların biri sol taraftaki elmacık kemiğine ve gözüme geldi. O esnada araya girenler oldu ve olay daha fazla büyümeden engellendi. Doktorlar kontrol edince elmacık kemiğimin kırıldığını söylediler. Bana saldıranın kim olduğunu söyleyemem. Olayı değerlendirmek için kurullara şikayet başvurusunda bulunacağız. Bana vuranın kimliğini tespit edebilirim ama şu anda isim vermeyeceğim" dedi.

(Futbol Arena)

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