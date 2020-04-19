Kulüp başkanı açıkladı: 'Koronavirüs testim pozitif'

Koronavirüsün bütün dünyayı yoğun bir şekilde etkilediğini söyleyen Cellino; "Benim kızımda da virüs çıktı. Şimdi de benim testim pozitif çıktı ama oğlumda yok. Bu salgın çok tehlikeli. İtalya Futbol Federasyonu'nun hala maçları oynatmak için çözümler arama ve tarih verme çabasına anlam veremiyorum. Bu sezon bizim için bitti. Artık insanların sağlığını düşünmeliyiz." dedi.
"Küme düşmek umurumda değil. Maçlara çıkmayacağız"
Serie A kulüp başkanları arasında virüs teşhisi konulan tek isim olan Massimo Cellino; "Futbol federasyonu başkanı beni arayıp suni çimde maç yapıp yapamayacağımızı, buna hazırlık yapmamız gerektiğini söyledi. Ben de ona 'Hiçbir yerde oynamak için hazırlık yapmayacağız." dedim. Maçlara çıkmayı düşünmüyoruz. Küme düşmek umurumda değil. Serie B'de de oynamak gurur verici olur." sözlerini kullandı.
İtalya hükumetine ağır eleştiriler
Koronavirüsün vücudundaki semptomlarını anlatan Cellino: "Kendimi inanılmaz yorgun ve halsiz hissediyorum. Kemiklerim sürekli ağrıyor." dedi.
İtalya hükumetini de eleştiren Brescia başkanı; "Hükumet gereken önlemleri almadı ve şimdi de salgınla mücadeleyi iyi götüremiyor. Ülkede 9 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Hükumet onlara yalnızca 600 Euro'luk bir çek yollamakla yetindi. Biz zengin insanlarız, benim villalarım var evet ama yoksul insanlara yardım etmeliyiz. Bunu ilk olarak da devlet yapmalı. Bu günlerce ciddi şekilde İngiltere vatandaşlığı almayı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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