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aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:49
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Kulübün neredeyse yarısı koronavirüslü çıktı

Kulübün neredeyse yarısı koronavirüslü çıktı

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Ukrayna Premier Lig takımlarından Karpaty'nin oyuncu ve teknik heyeti, birçok kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 14 gün tecrit altında kalacak.

Ukrayna Futbol Federasyonu, 31 Mayıs'ta Karpaty ile Mariupol arasında Lviv kentinde oynanması gereken lig maçını ertelemesi sonrası bir adım daha attı.

Karpaty Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, test uygulanan 65 kişinin yarısından azının Kovid-19'a yakalandığı görüldü. Protokol gereği tüm antrenmanların iptal edildiği ve kulübün en az 14 gün izolasyon altında kalacağı belirtildi.

Ukrayna'da şu ana kadar 24 bin 823 kişide virüse rastlandı, 735 kişi ise hayatını kaybetti.

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