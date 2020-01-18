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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 10:59
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 10:59

Kulübe ihtar çeken Elneny ve Victor Ruiz, takımdan ayrılabilir

Kulübe ihtar çeken Elneny ve Victor Ruiz, takımdan ayrılabilir

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Beşiktaş'ın önemli isimleri Elneny ve Victor Ruiz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekerlerken bu durumun devam etmesi durumunda takımdan ayrılabilecekleri belirtildi.

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı 2 oyuncudan şok bir hamle geldi... Mısırlı ön libero Mohamed Elneny ve İspanyol stoper Ruiz’in alacakları sebebiyle kulübe ihtar çektiği bildirildi.

İki isme, Ekim ayından itibaren ödeme yapılmadığı kaydedildi.

Bu durumun sürmesi halinde oyuncuların kontratları gereği sözleşmelerini feshetme şansı bulunabileceği ifade edildi.

(Fanatik)

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