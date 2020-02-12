SPOR GÜNDEMİ

298 haftalık özlem 298 haftalık özlem TRABZON 298 hafta sonra liderlik şansı yakaladı.

Yarın karar günü Yarın karar günü TFF yönetimi, Beşiktaş’ın Göztepe maçı için yaptığı ‘Tekrar’ başvurusunu yarın görüşüp, karara bağlamak için toplanıyor. Kartal kural hatası olduğu iddiasında.

2.5 saatlik VAR eğitimi 2.5 saatlik VAR eğitimi MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 4 saatlik kritik toplantıda kulüp yöneticilerine VAR hakemlerinin pozisyonları izleme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili özel hazırlanmış slaytlar ile bilgilendirme yaptı.

'Hakemlerden yakınmayan tek bir takım var...' 'Hakemlerden yakınmayan tek bir takım var...' Yazarımız Alen Markaryan, Süper Lig'deki hakem skandallarıyla ilgili bir yazı yazdı. Alen, Fenerbahçe'nin MHK isyanı ve Galatasaray'ın sessiz kalışını değerlendirdi.

Kudryashov iddiası Kudryashov iddiası ANTALYASPOR’UN sol beki Fyodor Kudryashov’un menajeri Ajan Alexander Shekhovtsov oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

35 şut 3 gol 35 şut 3 gol FENERBAHÇE’DE beklenenin altında kalan oyunculardan birisi de Garry Rodrigues…