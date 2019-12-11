Küçük bir umudu var

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SARI-KIRMIZILI takım, A Grubu’nun 6. ve son hafta maçında bugün PSG’ye konuk olacak. Galatasaray’da Feghouli, Babel, Andone ve Luyindama, PSG’de ise Gueye, Kimpembe, Verratti ve Herrera sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takım, grupta 2 puanla son sırada yer alıyor. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı bulunan G.Saray’ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG’yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanıp, 1’inde berabere kalan 13 puanlı PSG grubu lider bitirmeyi garantiledi. A Grubu’ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Brugge maçında bulan Sarı-Kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip. Galatasaray’ı üçer golle Belçika’nın Club Brugge, Sırbistan’ın Kızılyıldız, Çekya’nın Slavia Prag ve Fransa’nın Lille takımları izliyor. G.Saray bugün Avrupa Ligi’ni hedefliyorsa diğer maçın skoruna göre en azından yemeden 1 gol atmak zorunda.