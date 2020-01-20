Kruse'ye 3 teklif

AKŞAM
Alman futbolcu, “F.Bahçe’de çok mutluyum, buraya yeni yeni alışıyorum. Gün geçtikçe takıma daha büyük katkılar sağlayacağım, taraftarın desteğinden dolayı onlara minnettarım” diye konuştu.
Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
REAL Betis, Bayer Leverkusen ve Leicester City Max Kruse’yi istiyor.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, limit artırımı için izlenecek yolla ilgili “Kalabalık olan mevkideki 2-3 kişi yollayacağım. Bir kaçını yakında duyacaksınız.” ifadelerini kullandı.
Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulan 27 yaşındaki başarılı sol bek, Fenerbahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Şu an transfer yapamayacak olan Kanarya ise limit sorununu çözmek için Tahkim’e gidiyor.
All-Star 2020’de Kırmızı takım, Beyaz takımı 144-126 mağlup etti. İTÜ’nün yıldızı Archie Goodwin 33 sayı, 6 ribaund, 6 asistle maça damga vurdu. Shane Larkin ise 2 sayıda kaldı...
SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya’da kamp yapan sporcularla bir araya geldi.
BEŞİKTAŞ taraftarlarının bir bölümü, yenilen ilk golün ardından kaleci Karius’u ıslıklamaya başladı.