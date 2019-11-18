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Kruse'nin nargile keyfi

Kruse'nin nargile keyfi

Milli arayı ve sakatlığını fırsat bilip Almanya’ya dönen Kruse, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir kafede görüntülendi.

AKŞAM

F.BAHÇE’NİN sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu. Tecrübeli isim son olarak ülkesinde nargile içip, kağıt oynarken görüntülendi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntü sonrası birçok Fenerbahçeli taraftar Kruse’ye tepki gösterirken, davranışının profesyonelliğe yakışmadığı yorumları yapıldı. Ortaya koyduğu performans ve yaptığı asistlerle alkış toplayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, kasığından iki kez sorun yaşamış ve sahalardan uzak kalmıştı.

YAKINDA DÖNCEĞİM

Fenerbahçe taraftarlarının dönüşünü merakla beklediği Alman futbolcu, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Son durumunu bildiren Kruse, “Yeniden sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Yakında döneceğim” diye konuştu.


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