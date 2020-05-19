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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 00:32
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 00:34

Kruse'den ayrılık iması

Kruse'den ayrılık iması

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Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Almanya'da bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

Bundesliga'yı izlediğini belirten tecrübeli oyuncu, maçları "Sıkıcı" bulduğunu belirtirken, "Boş statlar hiç çekici değil ve bir futbolcu olarak bana itici güç sağlamıyor. Futbol, taraftarlarla yaşanır. Onlar olmadan sadece hazırlık maçı oynanır. Yine de Bundesliga'nın başlaması, toplumun bakışını geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

"EĞER FUTBOLA TEKRAR BAŞLAYACAKSAK, BUNU DÜZGÜN YAPMALIYIZ.

Gol sevinçlerinde oyuncuların uzak durmasını da eleştiren Alman oyuncu, "Eğer futbola tekrar başlayacaksak, bunu düzgün yapmalıyız. Gol sonrası durumu anlayamıyorum. Maç boyunca takım arkadaşlarınla ve rakiple temas halindesin ama golü kutlarken uzak duruyorsun. Böyle bir şey olamaz" dedi.

Fenerbahçe'deki durum sorulunca da 31 yaşındaki oyuncu, "Koronavirüs nedeniyle karışık" diye cevap verdi ve eski takımı Werder Bremen için de, "Max Kruse'nin eksikliğini gerçekten hissediyorlar, bu kesin" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kruse, bu sezon 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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