Kruse'den ayrılık iması

Bundesliga'yı izlediğini belirten tecrübeli oyuncu, maçları "Sıkıcı" bulduğunu belirtirken, "Boş statlar hiç çekici değil ve bir futbolcu olarak bana itici güç sağlamıyor. Futbol, taraftarlarla yaşanır. Onlar olmadan sadece hazırlık maçı oynanır. Yine de Bundesliga'nın başlaması, toplumun bakışını geliştirecektir" ifadelerini kullandı.
"EĞER FUTBOLA TEKRAR BAŞLAYACAKSAK, BUNU DÜZGÜN YAPMALIYIZ.
Gol sevinçlerinde oyuncuların uzak durmasını da eleştiren Alman oyuncu, "Eğer futbola tekrar başlayacaksak, bunu düzgün yapmalıyız. Gol sonrası durumu anlayamıyorum. Maç boyunca takım arkadaşlarınla ve rakiple temas halindesin ama golü kutlarken uzak duruyorsun. Böyle bir şey olamaz" dedi.
Fenerbahçe'deki durum sorulunca da 31 yaşındaki oyuncu, "Koronavirüs nedeniyle karışık" diye cevap verdi ve eski takımı Werder Bremen için de, "Max Kruse'nin eksikliğini gerçekten hissediyorlar, bu kesin" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kruse, bu sezon 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle futbol dursa da transfer çalışmaları aynı hızda sürüyor... Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Galatasaray ile bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşan Fenerbahçe bir kez daha transferde birbirlerine rakip oldular...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu devre arasında Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinden Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Arabistan kulübü, Brezilyalıyı kadrosunda tutmak istiyor eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'a önemli bir nakit girdisi gelecek.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayış devam ederken Fransız gazeteci Manu Lonjon flaş bir iddia ortaya attı
Koronavirüs futbol dünyasını durdururken kulüpler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor... İtalyan basınında çıkan habere göre Tuttomercato sitesi, Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulübü Al Wahda takımında forma giyen Brezilyalı stoper Renato Chaves ile ilgilendiğini yazdı.
Son günlerde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Dino Arslanagiç transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin Belçikalı futbolcu için kulübü Royal Antwerp ile masaya oturduğu ve fiyat konusunda pazarlığa başladığı iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.