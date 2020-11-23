  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 00:16
  • |
  • Son Güncelleme:

Kruse şov devam ediyor

Kruse şov devam ediyor

Paylaş

Eski Fenerbahçeli Max Kruse, Bundesliga'da bu haftayı da boş geçmedi.

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Union Berlin, deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. RheinEnergie Stadı'nda oynanan mücadeleyi Union Berlin 2-1'lik skorla kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Awoniyi ve 72. dakikada kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Max Kruse'den geldi. Köln'ün tek sayısını ise 26. dakikada Skhiri kaydetti.

REKORU KAÇIRDI

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek davalık olan ve Union Berlin'e giden Kruse, böylece 8 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergilemiş oldu. Almanya'da daha önce kullandığı 16 penaltının 16'sını da atarak Hans-Joachim Abel'in rekorunu egale eden Kruse, rekoru kırma şansını kaçırdı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Union Berlin, 15 puanla 5. sıraya yerleşti. Ligde henüz galibiyeti olmayan Köln ise 3 puanla 17. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 9. haftasında Union Berlin evinde Frankfurt ile karşılaşacakken, Köln ise Dortmund deplasmanına çıkacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Avcı'lı Trabzon ilk maçında hata yapmadı
Avcı'lı Trabzon ilk maçında hata yapmadı

Avcı'lı Trabzon ilk maçında hata yapmadı

'Öz güven gelince gerisi gelecek'
'Öz güven gelince gerisi gelecek'

'Öz güven gelince gerisi gelecek'

Alanyaspor'a yan bakılmıyor: 0-2
Alanyaspor'a yan bakılmıyor: 0-2

Alanyaspor'a yan bakılmıyor: 0-2

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Konya, pes etmedi 3 puanı kaptı
Konya, pes etmedi 3 puanı kaptı

Konya, pes etmedi 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Koronavirüs nedeniyle ev sahibinde 2, konuk ekipte de 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemedi.

Göz-Göz, gücünü gösterdi! 3-1
Göz-Göz, gücünü gösterdi! 3-1

Göz-Göz, gücünü gösterdi! 3-1

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Ekuban'dan itiraf: Onun gibi sevindim!
Ekuban'dan itiraf: Onun gibi sevindim!

Ekuban'dan itiraf: Onun gibi sevindim!

Trabzonspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Caleb Ekuban, maçı değerlendirdi

Kruse şov devam ediyor
Kruse şov devam ediyor

Kruse şov devam ediyor

Eski Fenerbahçeli Max Kruse, Bundesliga'da bu haftayı da boş geçmedi.

Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından
Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-0 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin, "Eksikliklerimizin tamamlanmasıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

'Hocamızın yeni fikirleri var'
'Hocamızın yeni fikirleri var'

'Hocamızın yeni fikirleri var'

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Joao Pereira, 1-0 kazandıkları B.B. Erzurumspor maçını değerlendirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.