AKŞAM
Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse, Instagram’da 3 Sarı-Lacivertli taraftarla sohbet etti. Başarılı oyuncu şunları söyledi: “Koronavirüse yakalandığım doğru değil. Sağlıklıyım. Benim karar yetkim yok ama bana göre sezon şu an durdurulmalı. Oyunculara belki bir izin verilmeli. Bana göre seyircisiz maçlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Tribünler boş olunca sanki hazırlık maçı oynuyormuşsun gibi. Play-off ihtimalleri konuşuluyor, duydum ama sanırım pek istenmiyor. Bir de nasıl olacak, kolay değil. Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız.”
TEKLİFE SICAK BAKAR
Öte yandan Brezilya basını ülkeye geri dönebilecek Avrupa’daki emektar yıldızların listesini yaparken, Gustavo için şu ifadeler kullanıldı: “Asla büyük bir kulüpte oynamadığı için Luiz Gustavo muhtemelen ona bu fırsatı sağlayacak iyi bir finansal teklife sıcak bakar.”
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Beşiktaş Vodafone Park'ta saat 21.00'de önce İstiklal Marşı, sonrasında 23 Nisan Marşı çaldı.
Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Telekom Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ülker Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanamazken, ülke çapında alınan kararla herkes evlerindeki balkonlarından saat 21:00'da aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Spor kulüpleri ise kendi stadyumlarından İstiklal Marşı'nı çaldılar.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"