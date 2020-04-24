Max Kruse, “Play-off konuşuluyor, duydum ama sanırım pek istenmiyor. Bir de nasıl olacak, kolay değil. Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız” diye konuştu.

AKŞAM

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse, Instagram’da 3 Sarı-Lacivertli taraftarla sohbet etti. Başarılı oyuncu şunları söyledi: “Koronavirüse yakalandığım doğru değil. Sağlıklıyım. Benim karar yetkim yok ama bana göre sezon şu an durdurulmalı. Oyunculara belki bir izin verilmeli. Bana göre seyircisiz maçlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Tribünler boş olunca sanki hazırlık maçı oynuyormuşsun gibi. Play-off ihtimalleri konuşuluyor, duydum ama sanırım pek istenmiyor. Bir de nasıl olacak, kolay değil. Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız.”

TEKLİFE SICAK BAKAR

Öte yandan Brezilya basını ülkeye geri dönebilecek Avrupa’daki emektar yıldızların listesini yaparken, Gustavo için şu ifadeler kullanıldı: “Asla büyük bir kulüpte oynamadığı için Luiz Gustavo muhtemelen ona bu fırsatı sağlayacak iyi bir finansal teklife sıcak bakar.”