Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse Alman basınına konuştu. Sakatlığı hakkında bilgi veren Kruse; koronavirüs salgını ile alakalı panzehirinin hâlâ bulunamaması aptalca dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, DAZN'a konuştu. Koronavirüs salgını ile alakalı konuşan Kruse, sakatlığı ve evde kaldığı süre içerisinde neler yaptığını da anlattı.

"EVDE KALMALIYIZ"

"Türkiye'de henüz sokağa çıkma yasağı gelmedi ama evde kalmalıyız. Kulüp, fizyoterapi için güvenli bir oda oluşturdu. Bu yüzden başıma bir şey gelmemeli. Umarım oraya gitmeye devam edebilirim.

"MAX KRUSE SAVAŞÇIDIR"

Bütün gün evde kalıyorsanız dikkatli olmalısınız. Yemek yemeden durmak da zor. Hiçbir zaman beslenme planım olmadı ama mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kesinlikle doğru olanı yapacağım. Sakatlığımdan sonra geri dönmek için her şeyi doğru yapmalıyım. Max Kruse savaşçıdır.

"AYAĞIM HENÜZ İYİ DEĞİL"

Ayağım henüz iyi değil. Bunun nedeni birkaç gündür tedavilerin aksaması. Tıbbi ayakkabı giyiyorum ve egzersizler yapıyorum. Kısa vadede geleceğim İstanbul'da Uzun vadede oğlumla yaşamak. Gelecekte onunla eskisinden daha fazla vakit geçirmek istiyorum.

"PANZEHİRİN HÂLÂ BULUNAMAMASI APTALCA"

Koronavirüs hakkında her zaman olumlu düşünmelisin. Biz de bu salgını aşacağız. Panzehirin henüz bulunamaması aptalca. Ancak şimdi evde kalırsak ve yetkililerin uyarılarına dikkat edersek bunu daha hızlı atlatırız. "