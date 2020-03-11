Kruse gitmemeliydi

Alman teknik direktör Friedhelm Funkel, Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den transfer ettiği Max Kruse ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

SON olarak Fortuna Düsseldorf’ta görev yapan tecrübeli Teknik Direktör Friedhelm Funkel, “Werder Bremen küme düşebilir. Max Kruse, Fenerbahçe’ye giderken bunu çok hafife aldınız. Max Kruse, bu takımın tüm bileşenlerinde öncülük eden Werder Bremen’in sabit noktasıydı. Bu bir takım oyunu ve bir oyuncuyu övmeyi hiçbir zaman tercih etmedim ama bence Werder Bremen’de durum böyleydi” açıklamasını yaptı.